Лови момент: самые яркие фото недели

Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
Человек стоит на пороге нового этапа в производстве, медицине, науке: практические все свои обязанности он передаст роботизированным системам на основе лазерных установок.
Комедийная постановка "Клинический случай" поставлена по мотивам пьесы Рэя Куни "Чисто семейное дело".
В ночь с 16 на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи.
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.
V ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Карачаево-Черкесии с 21 по 23 июля.
Вторая пострадавшая от отравления в Эймсбери скончалась в окружной больнице Солсбери вечером 8 июля.
В середине июля республика Никарагуа празднует День Сандинистской революции. В 1979 году народ сверг Анастасио Сомосу, с тех пор день падения диктатуры – национальный праздник.
Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.
С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.
Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.
Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.
Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.
Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.
На месте легендарного Республиканского стадиона в Кишиневе будет построено одно из самых больших в мире посольств США.
В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.
Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.
Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.
Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.
С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.