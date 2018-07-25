Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии

Пейзажи Абхазии из года в год привлекают все большее число молодых пар, решивших сыграть свадьбу в Стране души. Локаций для проведения свадебной церемонии, торжества или венчания множество, и они разнообразны.

Работники ивент-агентств называют несколько причин, почему стоит выбрать Абхазию местом для проведения свадьбы. Один из основных критериев в выборе республики – это широкий выбор красивых локаций. Здесь и море, и горы, девственные леса, высокогорные озера, средневековые крепости и храмы.

Кроме того, в списке значится безвизовый режим для россиян, а также относительно низкие цены на услуги агентств по организации свадеб по сравнению с Крымом, Кипром и другими популярными направлениями свадебного туризма.