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Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии

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  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
  • Свадьбы в Абхазии
Высокогорное озеро Рица живописно в любое время года и в любую погоду. Для влюбленных, выбирающих локации для свадебной церемонии, это – беспроигрышный вариант.

Пейзажи Абхазии из года в год привлекают все большее число молодых пар, решивших сыграть свадьбу в Стране души. Локаций для проведения свадебной церемонии, торжества или венчания множество, и они разнообразны.

Работники ивент-агентств называют несколько причин, почему стоит выбрать Абхазию местом для проведения свадьбы. Один из основных критериев в выборе республики – это широкий выбор красивых локаций.  Здесь и море, и горы, девственные леса, высокогорные озера, средневековые крепости и храмы.

Кроме того, в списке значится безвизовый режим для россиян, а также относительно низкие цены на услуги агентств по организации свадеб по сравнению с Крымом, Кипром и другими популярными направлениями свадебного туризма.

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Теги:
свадьба в Абхазии, отдых в Абхазии, Абхазия



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