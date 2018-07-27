16:08 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Фото

Неделя в объективе: конгресс санта-клаусов и звездный дождь

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Модели демонстрируют творения испанского дизайнера Custo Barcelona на показе в рамках Недели моды в Колумбии.

Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.




Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 14:30 27.07.2018
    14:30 27.07.2018

    Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников

    Как бесплатно путешествовать по миру? Этим вопросом задаются многие молодые девушки и парни. И, казалось бы, ответ лежит на поверхности: стать бортпроводником. Многие наивно предполагают, что работа очень простая, не требующая специальных навыков.

    6
    12
  • Свадьбы в Абхазии
    Последнее обновление: 15:03 25.07.2018
    15:03 25.07.2018

    Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии

    Пейзажи Абхазии из года в год привлекают все большее число молодых пар, решивших сыграть свадьбу в Стране души. Локаций для проведения свадебной церемонии, торжества или венчания множество, и они разнообразны.

    520
    14
  • Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
    Последнее обновление: 12:50 24.07.2018
    12:50 24.07.2018

    Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме

    Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.

    275
    10
  • Последнее обновление: 19:10 23.07.2018
    19:10 23.07.2018

    Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии

    В Японии наступили рекордно жаркие времена. Самая высокая температура была зафиксирована 23 июля в городе Кумагая префектуры Сайтама. Власти предупредили жителей об опасности теплового удара.

    77
    12

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

  • Американский и канадский военные
    Нужно больше солдат

    В Минобороны Латвии пообещали, что число солдат НАТО, находящихся на территории республики, увеличится.

  • Игналинская АЭС
    Авось выкрутятся

    Остановленная Литвой Игналинская АЭС продолжает быть источником радиационной опасности – почему власти решили оставить это проблему потомкам?

  • Парламент
    Время выбора

    Комиссия по вопросам права назвала дату, когда состоятся очередные парламентские выборы в Молдове.

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia