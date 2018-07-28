"Кровавая Луна": кадры затмения со всего мира

Жители планеы наблюдали 27 июля два редчайших астрономических явления, самое длинное лунное затмение и Великое противостояние Марса.

Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

Луна, двигаясь по орбите, погрузилась в северную часть тени Земли и прошла через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово красный оттенок.

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Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в эфире радио Sputnik рассказал, что затмение никак не повлияет на здоровье людей. При этом он обратил внимание на то, что также можно увидеть еще один феномен. В этот же день состоялось Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизилось к Земле и обогнало в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера.

Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года. Совпадение двух этих явлений — большая редкость, последний раз такой феномен могли наблюдать люди 188 лет назад.