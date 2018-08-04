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Неделя в объективе: выборы в Зимбабве и сбор цветов лотоса

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© REUTERS / Kham
Радуга над 150-метровым "Золотым мостом" во Вьетнаме.

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Сильные ливни обрушились на Мьянму, что стало причиной наводнения, от которого пострадали десятки тысяч человек, в Калифорнии бушуют пожары, уничтожившие 50 тысяч гектаров земли, а в Зимбабве прошли президентские выборы, результаты которых не признает оппозиция.

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе. Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik Азербайджан.




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