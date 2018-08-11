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Яркие кадры с Чемпионата Европы по водным видам спорта

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  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Лоис Тулсон, Великобритания (8 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал синхронных прыжков, мужчины, 10 метров. Владимир Арутюнян и Лев Саркисян, Армения (9 августа 2018). Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женского трамплина 1 метр. Надежда Бажина, Россия (10 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал мужского трамплина 3 метра. Илья Захаров, Россия (9 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал синхронных прыжков, женщины, 10 метров. Туксен Энн Вильде и Хелле Туксен, Норвегия (7 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал синхронных прыжков, мужчины, 10 метров. Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, Великобритания (9 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал мужского трамплина 3 метра. Джек Ло, Великобритания (9 августа 2018) Эдинбург
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Бронзовый призер Мария Курхо, Германия (8 августа 2018) Эдинбург
© AFP 2018 / NEIL HANNA
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Эдинбург

XXXIV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 2 по 12 августа 2018 года в Глазго (Великобритания). Смотрите в фотоленте Sputnik Армения самые яркие кадры с соревнований.

Эти соревнования станут частью первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который будет включать в себя соревнования по семи видам спорта.

 



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Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
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