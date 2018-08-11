Яркие кадры с Чемпионата Европы по водным видам спорта

Эти соревнования станут частью первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который будет включать в себя соревнования по семи видам спорта.
XXXIV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 2 по 12 августа 2018 года в Глазго (Великобритания). Смотрите в фотоленте Sputnik Армения самые яркие кадры с соревнований.
Эти соревнования станут частью первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который будет включать в себя соревнования по семи видам спорта.
Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".
Всемирный день кошек, посвященный самым мистическим созданиям, отмечают 8 августа.
Одним из удивительных мест Турции является местность, расположенная в центральной Анатолии, под названием Каппадокия.
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Накануне массовый митинг в Бухаресте завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.
Генеральная прокуратура Республики Абхазия подвела итоги работы за первое полугодие 2018 года, информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры 10 августа.
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Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.