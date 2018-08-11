Яркие кадры с Чемпионата Европы по водным видам спорта

Главные темы

От папоротника до кирпича: как менялось жилище абхазов О том, как абхазы выбирали место жительства, какие дома строили, какие материалы использовали для этого и чем отличается традиционный абхазский двор, читайте в материале Sputnik Абхазия. 353

Митинги продолжаются: более пяти тысяч человек вышли на улицы Бухареста Накануне массовый митинг в Бухаресте завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов. 27