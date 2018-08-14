"Театр" войны: учения российских военных в Гудауте

В учениях российской армии, которые проходят в Абхазии, принимают участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих и более 600 единиц техники. В понедельник 13 августа состоялась активная фаза подготовки 7-ой российской военной базы ЮВО в Гудауте, Черноморского флота, 4-ой армии ВВС и ПВО России.

По сценарию, противник должен был атаковать с моря и прорвать первый рубеж обороны. Три ракетных корабля прикрывали подход БДК для высадки техники и десанта. С воздуха очищали территорию вертолеты К-52 "Аллигаторы". На устранение препятствий у атакующей стороны ушло всего несколько минут, но обороняющиеся быстро подготовили контратаку.

Дать "левиафану" по зубам: как российские военные отбили "атаку" на Абхазию>>