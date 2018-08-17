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Неделя в объективе: обрушение моста в Италии и Трамп с горбатым китом

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  • Высадка десанта с большого десантного корабля Николай Фильченков на тактических учениях в Абхазии
© Sputnik . Carlo Alberto Alessi
На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе.

Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.



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