Неделя в объективе: обрушение моста в Италии и Трамп с горбатым китом

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.
Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро 17 августа отмечает 75-летие.
Победительницы конкурса "Мисс мира" разных лет: эволюция представлений о красоте.
Мост обрушился на автостраде на севере Италии в окрестностях города Генуя во вторник, 14 августа. В результате происшествия погибли 35 человек.
Военно-тактические учения 7-ой российской военной базы, Черноморского флота, 4-ой армии ВВС и ПВО России состоялись в понедельник 13 августа в Гудаутском районе.
Рабочие и праздничные дни в республике устанавливаются согласно производственному календарю Абхазии, утвержденному Кабинетом министров.
Военнослужащие в течение месяца совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3В на специально оборудованном вододроме.
Актер и музыкант Уилл Смит выступил на церемонии закрытия Чемпионата Мира по футболу в Москве 15 июля.
Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Каждая новая неделя в школах Азербайджана теперь будет начинаться с исполнения государственного гимна.
Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?
Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.
Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "революцию" в Оршанском районе.
Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.
Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.
Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.
Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но почему это мало кого останавливает?
Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.
Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".
Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Каждая новая неделя в школах Азербайджана теперь будет начинаться с исполнения государственного гимна.
Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?