Красивые и богатые: список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

Десять самых успешных актрис 2018 года по версии журнала Forbes. Нельзя не отдать должное тем, кто действительно не жалеет себя на съемочной площадке и заслуженно получает миллионы.
Уважаемый финансово-экономический журнал Forbes широко известен своими подборками самых богатых и успешных людей планеты. Ежегодно Forbes публикует, в том числе и рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, наглядно показывающий, что мужчины в кинематографе зарабатывают гораздо больше. Однако и прекрасной половине человечества есть чем похвастаться.
Респектабельный финансово-экономический журнал Forbes славится своими подборками самых богатых и успешных людей планеты. Ежегодно он публикует в том числе и рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, наглядно показывающий, что мужчины в кинематографе зарабатывают гораздо больше. Однако и прекрасной половине человечества есть чем похвастаться. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/264764/samyie-vyisokooplachivaemyie-aktrisyi-mira
Респектабельный финансово-экономический журнал Forbes славится своими подборками самых богатых и успешных людей планеты. Ежегодно он публикует в том числе и рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, наглядно показывающий, что мужчины в кинематографе зарабатывают гораздо больше. Однако и прекрасной половине человечества есть чем похвастаться. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/264764/samyie-vyisokooplachivaemyie-aktrisyi-mira