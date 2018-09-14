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Если соберетесь в Солсбери, какие достопримечательности посетить

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© AFP 2018 / Ben Stansall
Пешеходы на одной из центральных улиц Солсбери.

Солсбери - город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англи, который печально прославился на весь мир в марте этого года.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Обвиненные британской прокуратурой в отравлении Скрипалей, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью редактору RT Маргарите Симоньян и заявили, что были наслышаны о Солсбери и побывали в городе исключительно в качестве туристов.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какими достопримечательностями может похвастаться Солсбери.



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