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Что вы не ожидали увидеть при погружении у греческих островов

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© AP Photo. Vassilis Tsiairis
Дайверы поднимают автомобильные покрышки, найденные на дне Саронического залива вблизи Афин.

В Греции множество островов, и маленьких, и больших. Раздолье для дайверов. Только не надейтесь, что будете находить только античные амфоры и ценные предметы.

Чего только не хранит морское дно у берегов греческих островов. Смотрите в фотоленте Sputnik.



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Что вы не ожидали увидеть при погружении у греческих островов
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