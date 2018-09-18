Что вы не ожидали увидеть при погружении у греческих островов

Чего только не хранит морское дно у берегов греческих островов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
В Греции множество островов, и маленьких, и больших. Раздолье для дайверов. Только не надейтесь, что будете находить только античные амфоры и ценные предметы.
Чего только не хранит морское дно у берегов греческих островов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Человек — существо социальное, но потребность в общении у него распределяется неравномерно: часто хочется отдохнуть от окружающих и побыть в тишине. Жилища, которые как нельзя лучше подходят для интровертов и мизантропов, — в фотоленте Sputnik.
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте.
В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.
Солсбери - город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англи, который печально прославился на весь мир в марте этого года.
Фестиваль "Апсны" пройдет в парке "Красная Пресня" в Москве, где выступят творческие коллективы Абхазии, состоятся мастер-классы и будут работать павильоны с продукцией из республики.
Монета "Аиааира 25" номиналом 100 апсаров станет нумизматической редкостью, ее тираж - 250 штук
Премьер-министр Израиля выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета.
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Бывший председатель Niloil Bank Василий Хамаза обвиняется в присвоении более 20 миллионов манатов. В 2017 году против него было возбуждено уголовное дело.
В Армении нашли свои нефть и газ, по предварительной оценке - 15 миллиардов кубометров
Вокруг Астаны обнаружены 54 незаконных карьера, где добывали песок или чернозем. Одиннадцать "копателей" сели в тюрьму
Президенту Жээнбекову предложено сменить самолет ТУ-154М на "более современную западную модель"
Белорусский лидер ранее дал поручение возобновить производство музыкальных инструментов в стране – по мнению президента, нет такого народа, как белорусский, который находится на таком музыкальном уровне.
Продавать шпроты высокого качества в России невыгодно, а производить — невозможно, уверены представители латвийского бизнеса
Литовская ассоциация "Забытые солдаты" добилась отмены решения о сносе памятника советским солдатам
Жительница Кишинева, называющая себя ясновидящей и целительницей, моет получить 15 лет тюремного заключения за обман и грабеж
В Таджикистане плохо питается почти треть населения, или 2,6 млн человек. В их рационе недостает молока и мяса
После очередного взрыва газового баллона в автобусе в Узбекистане проверят весь автотранспорт, работающий на газе
Эстонскому сельскому хозяйству мешает не только засуха, но и правительство
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Бывший председатель Niloil Bank Василий Хамаза обвиняется в присвоении более 20 миллионов манатов. В 2017 году против него было возбуждено уголовное дело.
В Армении нашли свои нефть и газ, по предварительной оценке - 15 миллиардов кубометров