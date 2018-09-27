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Сентябрь свободы: битва за Сухум

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  • День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
  • На подступах к Сухуму.
  • Наступление Абхазской армии. Бои на улицах Сухума
  • На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины
  • Численный перевес был не на стороне Абхазской армии.
  • Фотография, сделанная в пригороде Сухума.
  • Местная жительница приветствует освободителей абхазской столицы.
  • За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои
  • Во время наступления на Сухум бойцы Абхазской армии прикрывали гражданское население.
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  • 1992-1993 гг
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© Фото : фотоальбом "Аиааира"
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.

27 сентября 2018 года Абхазия празднует 25 лет со дня освобождения Сухума от грузинских войск. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из архивных снимков, сделанных незадолго и в день освобождения столицы республики и опубликованных в альбоме "Аиааира 1992-1993".

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началось 16 сентября 1993 года, уже 27 числа столица Абхазии была освобождена от грузинских захватчиков.

16 сентября началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы — города Сухум.

Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.

Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
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