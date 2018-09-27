Сентябрь свободы: битва за Сухум

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.
Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началось 16 сентября 1993 года, уже 27 числа столица Абхазии была освобождена от грузинских захватчиков.
16 сентября началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы — города Сухум.
Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.