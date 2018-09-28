Последние штрихи: подготовка в Сухуме к параду Победы

Всего в генрепетиции парада Победы участвовало около 1,5 тысячи военнослужащих. Кульминацией стал выезд на площадь военной техники. Свыше ста единиц будет задействовано в Параде Победы, среди которых были танки, БМП, БТР, зенитные установки, реактивные системы залпового огня "Град", командно-штабные машины, бронеавтомобиль "Тигр" и другие виды вооружения.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и длилась 413 дней. 30 сентября 1993 года абхазская армия выбила грузинского противники с территории республики и водрузила государственный флаг страны на границе по реке Ингур.

"Непарадный" парад: как готовились к главному событию Дня Победы в Сухуме>>