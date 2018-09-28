22:55 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Фото

Последние штрихи: подготовка в Сухуме к параду Победы

Получить короткую ссылку
Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)
108 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
  • Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Генеральная репетиция Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла на в Сухуме в пятницу 28 сентября.

Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялась в пятницу 28 сентября.

Всего в генрепетиции парада Победы участвовало около 1,5 тысячи военнослужащих. Кульминацией стал выезд на площадь военной техники. Свыше ста единиц будет задействовано в Параде Победы, среди которых были танки, БМП, БТР, зенитные установки, реактивные системы залпового огня "Град", командно-штабные машины, бронеавтомобиль "Тигр" и другие виды вооружения.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и длилась 413 дней. 30 сентября 1993 года абхазская армия выбила грузинского противники с территории республики и водрузила государственный флаг страны на границе по реке Ингур.

"Непарадный" парад: как готовились к главному событию Дня Победы в Сухуме>>

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia