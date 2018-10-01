"Абхазия моя": творческие подарки к 25-летию Победы

Праздничный концерт, посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся на стадионе "Динамо" 30 сентября. Битва за Абхазию: как на сцене танцами показали войну и мир в День Победы>>

На стадион "Динамо" вечером 30 сентября было не пройти. Сюда стекались люди со всех концов Абхазии, а также гости, которые приехали в республику разделить радость Победы. "Динамо" настолько переполнился, что яблоку негде было упасть, разве что на поле, где и должно проходить феерическое шоу.

Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы>>



Шоу ко Дню Победы начинается с театрализованной постановки. Артисты изображают довоенную Абхазию, мирную жизнь, суету, абхазскую свадьбу, радость. Фоном звучат голоса из советского прошлого и старые хиты. Но все в доли секунды сменяется.

Начинается страшная война. Чеканя шаг на поле выходят люди в черных плащах и военной форме, которые исполняют танец агрессоров.

Вскоре люди в черном и белом сливаются в едином танце-битве двух армий. Черные олицетворяют грузинское войско, а джигиты в белых черкесках — абхазов и братские народы, вставшие на защиту Абхазии.