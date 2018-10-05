Неделя в объективе: модные показы в Париже и выставка "ИгроМир" в Москве

Уходящая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Уходящая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры в фотоленте Sputnik.
Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе нижняя Эшера с 1 по 10 октября.
Уникальные памятники природы, которыми стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило серию фотографий самых необычных в мире самолетов, которые удивляют не только внешним видом, но и возможностями.
Землетрясение и цунами разрушило практически весь остров Палу в Индонезии в пятницу 28 сентября.
В Москве открылся XIV Международный салон авторских кукол на Тишинке. Свои работы выставили более двухсот мастеров со всего мира.
Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе Нижняя Эшера. О том, чему обучают четвероногих курсантов, каких собак не берут в поисковые группы и что говорят о подопечных их хозяева, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Теймураз Салакая работает столяром в Обществе слепых Абхазии. Он мастерит столы и стулья в "абхазском стиле", а своими работами поддерживает фонд организации.
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил боевые и военно-морские знамена Государственной пограничной службы.
Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз тепло отзывался о взаимоотношениях с Россией – Sputnik собрал самые яркие цитаты.
В Оше первый вице-мэр Сайибжан Турдуев и вице-мэр Асылбек Топчубаев устроили поединок по армрестлингу – видео.
Президент напомнил, что в свое время категорически запретил без его ведома касаться этой проблемы.
В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.
В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.
В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.
Российская учительница в Таджикистане рассказала, каково это преподавать в другой стране и к чему стремятся таджикские школьники.
Межведомственная комиссия составила список фильмов, которые не рекомендованы к просмотру жителям Узбекистана - среди них два российских.
Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил боевые и военно-морские знамена Государственной пограничной службы.
Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.