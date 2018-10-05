Неделя в объективе: модные показы в Париже и выставка "ИгроМир" в Москве

В Москве открылся XIV Международный салон авторских кукол на Тишинке. Свои работы выставили более двухсот мастеров со всего мира.

Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе Нижняя Эшера. О том, чему обучают четвероногих курсантов, каких собак не берут в поисковые группы и что говорят о подопечных их хозяева, читайте в материале корреспондента Sputnik.