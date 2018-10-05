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Неделя в объективе: модные показы в Париже и выставка "ИгроМир" в Москве

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© Sputnik / Alexey Malgavko
Участница конкурса "Винодавильня" на фестивале молодого вина "WineFest" в Балаклаве.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Уходящая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры в фотоленте Sputnik.



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