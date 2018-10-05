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В деле и объятиях: кинологи в Абхазии и их "спасатели"

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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (114)
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  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
  • Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Волонтер-кинолог Юга России Элеонора и ее золотой ретрирев.

Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе нижняя Эшера с 1 по 10 октября.

В тренировкe кинологов Абхазии и России входят упражнения по поиску людей в природных условиях и техногенной зоне. Наиболее подходящим для этого местом выбрали бывшую спортивную базу в селе Нижняя Эшера.

15 кинологических расчетов расположились на втором этаже одного из корпусов базы, где они будут жить, пока не закончатся учения. Предпочтением среди кинологов пользуются кане-корсо, швейцарские и восточно-европейские овчарки, акито, бигль, золотой ретривер, ризеншнауцер.

Тренировочный день: собак-спасателей "натаскивают" в Эшере на людей>>

Самым молодым в компании оказался трехмесячный лабрадор Фарта, подаренный российскими коллегами спасателям из Абхазии. Заботу о новобранце поручили Науру Маргания.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (114)


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Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
В деле и объятиях: кинологи в Абхазии и их "спасатели"
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