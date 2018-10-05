В деле и объятиях: кинологи в Абхазии и их "спасатели"

В тренировкe кинологов Абхазии и России входят упражнения по поиску людей в природных условиях и техногенной зоне. Наиболее подходящим для этого местом выбрали бывшую спортивную базу в селе Нижняя Эшера.
15 кинологических расчетов расположились на втором этаже одного из корпусов базы, где они будут жить, пока не закончатся учения. Предпочтением среди кинологов пользуются кане-корсо, швейцарские и восточно-европейские овчарки, акито, бигль, золотой ретривер, ризеншнауцер.
Тренировочный день: собак-спасателей "натаскивают" в Эшере на людей>>
Самым молодым в компании оказался трехмесячный лабрадор Фарта, подаренный российскими коллегами спасателям из Абхазии. Заботу о новобранце поручили Науру Маргания.