Тренировочный день: собак-спасателей "натаскивают" в Эшере на людей

Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе Нижняя Эшера. О том, чему обучают четвероногих курсантов, каких собак не берут в поисковые группы и что говорят о подопечных их хозяева, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Найти Сандрика

Японская акито Йоко максимально сосредоточена. Через минуту ей предстоит найти человека. Роль "потеряшки" сыграл кинолог МЧС Абхазии Сандро Джинджия, который спрятался среди зарослей золотарника.

Хозяйка собачки Юлия Анисимова отпускает питомца с поводка, дает команду и Йоко бежит, сломя голову, держа нос по ветру. Долго искать не пришлось. Акито по запаху обнаруживает человека, вылизывает ему лицо и начинает громко лаять — подает знак об успешно выполненной миссии. За это получает вознаграждение в виде куска мяса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера

Абхазские и российские кинологи проходят совместные учения четыре раза в год. Третий по счету сбор в 2018 году начался 1 октября и завершится 10 октября. Упражнения проходят на природе и в зданиях спортбазы в Нижней Эшере. Территория огромная и есть где разгуляться.

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15 кинологических расчетов расположились на втором этаже одного из корпусов базы, где они будут жить, пока не закончатся учения. Для удобства организовали небольшую кухню, запаслись дровами на случай, если будет холодно. Палатки кинологов соседствуют с клетками их питомцев.

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"Условия в вашей стране нам позволяют проводить тренировки на природе и в техногенных условиях. Помимо кинологов из Абхазии, здесь находятся специалисты из Москвы, Кранодара, Йошкар-Олы и Сочи. С нами приехали также волонтеры, двоих из которых в этом году позвали работать в МЧС России", — рассказала координатор группы волонтеров-кинологов Юга России Юлия Анисимова.

Злым собакам в кинологических группах не место. Предпочтением пользуются кане-корсо, швейцарские и восточно-европейские овчарки, акито, бигль, золотой ретривер, ризеншнауцер. Самым молодым в компании оказался трехмесячный лабрадор Фарта, подаренный российскими коллегами спасателям из Абхазии. Заботу о новобранце поручили Науру Маргания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера

По словам кинолога, лабрадоры – универсальная для Абхазии порода собак. Они способны выполнять задачи по поиску людей в городских условиях, горах, полях и лесу. По характеру они покладистые и особых сложностей в воспитании не возникает. Главное делать это правильно.

"Они легко поддаются дрессировке. Очень добрые собаки. В обычные дни кормить их надо сухим кормом, а когда сборы или занятия, можно давать разные лакомства, мясо, курицу", — поделился тонкостями воспитания Маргания.

А вот самым старшим и опытным в группе признан восьмилетний бигль Филлимон. По рассказу его хозяйки, кинолога сочинского отделения МЧС России Елены Лебедевой, Филя превосходен в поисковых операциях в лесу и чаще всего он ищет заплутавших грибников. Не редко он становится героем для пожилых людей, которые из-за проблем с памятью не могут найти дорогу домой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера

Спасатели и кинозвезды

Ризеншнауцер Стефа работает в МЧС России не так давно, но показывает хорошие результаты, с гордостью поделилась успехами своей подопечной кинолог-спасатель Краснодарского поискового спасательного отряда имени Владимира Нархова Инна Крахмалева. Кроме высоких поисковых качеств у этой породы есть качества охранников.

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Горделивая кане-корсо Марена не любит, когда на нее смотрят свысока и лучше с ней не портить отношения. Волонтеры Юга России Диана и Эля, которые отдыхали на полянке, посоветовали корреспонденту Sputnik присесть.

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"Надо, чтобы ее глаза были на уровне ваших глаз и нужно снять очки. Так, вы на нее давите, и она чувствует угрозу", — предостерегла Эля.

Порода эта была выведена в древней Италии для того, чтобы пасти крупный рогатый скот, подключилась к беседе хозяйка Марены, волонтер Диана Станова. Несмотря на угрожающий вид, заверила она, ее любимица спокойная и добрая. Правда, не испытывает доверия к чужакам.

Елена Кошкина и ее две белоснежные швейцарские овчарки приехали в Абхазию из Йошкар-Олы. Для тренировок выбор пал одну из них по кличке Энджи. Объектом поиска снова стал Сандрик, который затаился в полуразрушенной комнате второго этажа спортивной базы.

Поводок отпущен, процесс пошел. Длинный нос "лохматого" спасателя учуял знакомый запах и устремился к цели. Сандрик был спасен меньше, чем за минуту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера

Энджи заслужила порцию аппетитного "приза"

Среди профессиональных спасателей, как выяснилось, была одна "кинозвезда" – тигровая акито Джинни, которая снялась в российском фильме "Пилигрим". В предвкушении премьеры, об этом рассказала Юлия Анисимова.

"Нас пригласили сняться в кино в 2017 году. По сценарию, она была собакой рыбака, которая спрыгивала с лодки на берег и находила пострадавших в море людей", — сказала Анисимова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера

Совместные учения абхазских и российских кинологов завершатся 10 октября.