Великая Монсеррат Кабалье: какой ее запомнят поклонники

Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, произошло это ночью в больнице Сан-Пау.

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Похороны пройдут в понедельник.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Певица награждена многими государственными наградами. Среди них Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской республикой", Орден Дружбы России, Орден Почета Армении, также певица является почетным командором Ордена искусств и литературы Франции и почетным доктором Российского химико-технологического университета.

Самые яркие моменты карьеры великой певицы смотрите в фотоленте от Sputnik Молдова.