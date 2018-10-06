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Великая Монсеррат Кабалье: какой ее запомнят поклонники

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© AFP 2018 / Lluis Gene
Оперная певица Монсеррат Кабалье на открытии выставки, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне.

Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, произошло это ночью в больнице Сан-Пау.

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Похороны пройдут в понедельник.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Певица награждена многими государственными наградами. Среди них Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской республикой", Орден Дружбы России, Орден Почета Армении, также певица является почетным командором Ордена искусств и литературы Франции и почетным доктором Российского химико-технологического университета.

Самые яркие моменты карьеры великой певицы смотрите в фотоленте от Sputnik Молдова.

Теги:
Монсеррат Кабалье


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