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Фестиваль Comic Con в Нью-Йорке

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© AP Photo. Steve Luciano
С 4 по 7 октября в Нью-Йорке прошло одно из крупнейших медиа-мероприятий - выставка Comic-Con.

С 4 по 7 октября в Нью-Йорке прошло одно из крупнейших медиа-мероприятий - выставка Comic-Con.

Тысячи посетителей побывало там: все эти фанаты комиксов, фильмов, сериалов жаждало интересного общения с друзьями, актерами и авторами своих любимых героев. По традиции посетители стараются приходить в хэндмейд-костюмах.



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