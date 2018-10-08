Фестиваль Comic Con в Нью-Йорке

Тысячи посетителей побывало там: все эти фанаты комиксов, фильмов, сериалов жаждало интересного общения с друзьями, актерами и авторами своих любимых героев. По традиции посетители стараются приходить в хэндмейд-костюмах.
С 4 по 7 октября в Нью-Йорке прошло одно из крупнейших медиа-мероприятий - выставка Comic-Con.
Тысячи посетителей побывало там: все эти фанаты комиксов, фильмов, сериалов жаждало интересного общения с друзьями, актерами и авторами своих любимых героев. По традиции посетители стараются приходить в хэндмейд-костюмах.
Туристический ретро-поезд "Золотой орел" прибыл в Абхазию с 70-ю туристами из 13 стран мира. Это первое турне на восстановленных старых советских паровозах в Абхазию.
Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018.
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Двое жителей Северной Осетии решили установить рекорд России и мира, покорив семь вершин не ниже 2,5 тысячи метров за семь дней.
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.
Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.