Неудачный старт корабля "Союз"

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
По данным источника РИА Новости, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане.
Трансляция с запуска прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.
Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".