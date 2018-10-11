13:28 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Фото

Неудачный старт корабля "Союз"

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Сотрудники службы безопасности проезжают мимо корабля Союз-МС-10 с космическим кораблем Союз-МС-10 незадолго до его запуска на Международную космическую станцию (МКС)
  • Члены экипажа Международной космической станции (МКС) высаживаются на космический корабль Союз-МС-10 для запуска на космодроме Байконур, Казахстан
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
  • Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Сотрудники службы безопасности проезжают мимо корабля "Союз-МС-10" с космическим кораблем "Союз-МС-10" незадолго до его запуска на Международную космическую станцию (МКС)

Во время старта космического корабля "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя".

 

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58  — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане.

Трансляция с запуска прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".
 

 

Теги:
авария, Союз, Роскосмос, Россия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Аршавин
    Автор не известен

    Российский футболист Андрей Аршавин опроверг сообщения СМИ о том, что он пишет книгу о казахстанском футбольном клубе "Кайрат".

  • Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото
    Цена скандала

    Министр труда и соцразвития Кыргызстана потеряла свой пост после сообщений о необоснованных загранкомандировках.

  • Военный поисковик определяет возраст узника концлагеря
    Эхо войны

    Огромную братскую могилу расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны длиной около километра нашли вблизи Гомеля.

  • Муниципальное предприятия Rīgas satiksme
    Живая вода

    Дело о "нановоде" в Риге дошло до суда: разницы между обычной водой и спецсредством для мытья троллейбусов за два года не заметили.

  • Даля Грибаускайте на встрече с графом и графиней Уэссекскими Эдвардом и Софи, 10 октября 2018 года
    Я буду жаловаться королю!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась британскому принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с Востока".

  • Фестиваль Свидание с Россией стартовал в Молдове
    "Свидание с Россией"

    В Государственном русском драматическом театре имени Чехова в Кишиневе открылись Дни российского кино - смотрите на видео Sputnik, как это было.

  • Военная техника Индии, архивное фото
    Индийский форпост

    Индия выразила заинтересованность в развитии военной базы в Айни в Таджикистане – она даст стратегическое преимущество над Исламабадом.

  • Иностранные рабочие во время проверки документов
    Теперь официально

    Власти Узбекистана признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за рубежом.

  • Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
    "Таллиннские встречи"

    Делегация эстонской столицы во главе с мэром Таави Аасом открыла цикл мероприятий "Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia