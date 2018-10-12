50 оттенков осени в разных уголках мира

Лучшие атмосферные фотографии осенних пейзажей со всего мира в фотоленте Sputnik.
Осень уверенной поступью охватывает планету, а фотографы не упускают возможности запечатлеть лучшие ее моменты.
Лучшие атмосферные фотографии осенних пейзажей со всего мира в фотоленте Sputnik.
Во время старта космического корабля "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя".
Млечный путь – слабосветящаяся полоса, которую мы видим на небе в ясные темные ночи. Проходит по линии галактического экватора.
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" для отправки космонавтов на МКС установили на первую стартовую площадку ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" утром 9 октября.
Туристический ретро-поезд "Золотой орел" прибыл в Абхазию с 70-ю туристами из 13 стран мира. Это первое турне на восстановленных старых советских паровозах в Абхазию.
О проблемах инвестиционного климата в Абхазии, перспективах малого и среднего бизнеса, а также особенностях законотворческой деятельности в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления профессионального сообщества специалистов финансового рынка "Финновация" Владимир Гасяк.
О том, какие вопросы задавали журналисты заместителю министра по делам Северного Кавказа Игорю Кошину и министру экономики Абхазии Адгуру Ардзинба по работе IX Абхазо-российского делового форума, который проходит в Сухуме 12 октября, читайте в материале Sputnik.
IX Абхазо-российский деловой форум проходит в столице республики, на открытии форума эксперты поговорили и о развитии энергосистемы Абхазии.
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
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На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.
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Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.