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50 оттенков осени в разных уголках мира

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© Sputnik / Eugene Odinokov
Белка в парке "Царицыно" в Москве.

Осень уверенной поступью охватывает планету, а фотографы не упускают возможности запечатлеть лучшие ее моменты.

Лучшие атмосферные фотографии осенних пейзажей со всего мира в фотоленте Sputnik.

Теги:
осень


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