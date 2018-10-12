50 оттенков осени в разных уголках мира

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Гасяк: закон возникает, когда в нем есть необходимость О проблемах инвестиционного климата в Абхазии, перспективах малого и среднего бизнеса, а также особенностях законотворческой деятельности в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления профессионального сообщества специалистов финансового рынка "Финновация" Владимир Гасяк. 35

Завтра начинается сегодня: для делового форума в Сухуме нет "неудобных" тем О том, какие вопросы задавали журналисты заместителю министра по делам Северного Кавказа Игорю Кошину и министру экономики Абхазии Адгуру Ардзинба по работе IX Абхазо-российского делового форума, который проходит в Сухуме 12 октября, читайте в материале Sputnik. 79