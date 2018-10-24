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Финальный матч Кубка Абхазии по футболу

"Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2018 года состоялся на столичном стадионе "Динамо" в среду 24 октября.

СУХУМ, 24 окт — Бадрак Авидзба. Футбольная команда "Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче сухумский "Нарт" на столичном стадионе "Динамо" в среду 24 октября.

В этом году за Кубок страны по футболу боролись те же команды, что и в прошлом, тогда сухумский "Нарт" с крупным счетом обыграл соперников, встреча закончилась 4:1.

Футбольное поле
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На этот матч столичные футболисты вышли в статусе чемпионов Абхазии. В первые минуты игры преимущества не было ни у одной из команд, мяч поочередно оказывался то у одних, то у других ворот, но эти выпады до поры до времени не приносили результата.

Первый неплохой момент, который мог завершиться взятием ворот, возник у сухумчан, игрок, получив мяч на левом фланге, пробежал ближе к штрафной и сильно пробил, вратарь "Гагры", знаменитый Алексей Бондаренко, был начеку, отбив снаряд подальше.

Затем наступил черед гагрцев, после нескольких неудачных попыток довести до конца атаку, на 15-й минуте Леон Тания, получив мяч, пробил низом — 1:0.

"Я уверена, они отыграются, "Нарт" сейчас сильнее, и у них игроки техничнее футболистов "Гагры", — сделала свой прогноз одна из болельщиц, но "Нарт" в той атаке не забил.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу

После пропущенного гола сухумская команда стала играть активнее, и мячом в основном владели они, при этом нападающие не могли создать хороший момент, чтобы сравнять счет, "Гагра" защищалась большими силами.

На 42-й минуте "Гагра" получила хорошую возможность укрепить свое преимущество, несколько футболистов прошли оборону соперников, и в завершении Леон Тания сделал дубль — 2:0.

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Второй тайм начался с атак "Нарта", футболисты столичной команды старались как можно быстрей отыграться, но эти попытки разрушались о плотную оборону соперников. Более того, спустя пять минут после начала второй половины игры гагрцы могли сделать счет разгромным, но не повезло, мяч после удара из штрафной угодил в стенку.

Гол на 72-й минуте футболисты "Гагры" вновь попытались забить, игрок вышел один на один с вратарем, но тот отразил сильный удар.

Спустя несколько минут "Нарт" все-таки смог сократить отставание, Инал Чкадуа был точен — 1-2. Почувствовав, что игру можно спасти, "Нарт" большими силами пошел вперед, в результате очередной атаки сухумский игрок пробил по воротам, а Алексей Бондаренко отбил мяч, но первым на добивание успел Гига Бенидзе и сравнял счет — 2:2.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу

В основное время команды больше голов не забили друг другу, судья назначил дополнительное время — два тайма по 15 минут, которые также не выявили победителя, предстояла серия послематчевых пенальти.
В послематчевых пенальти "Гагра" забила 5 мячей, на это "Нарт" ответил только 4 точными ударами.

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Последний пятый мяч в ворота "Нарта" забил вратарь "Гагры" Алексей Бондаренко, он же отбил пенальти, тем самым обеспечив победу своей команде.

Теги:
футбол, кубок мира, Абхазия


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