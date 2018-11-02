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"Амшен": осень абхазских армян

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  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
  • Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник "Амшен" прошел в селе Махадыр в четверг 1 ноября. Представители армянских общин из Сухумского, Гудаутского, Очамчырского и Гагрского районов представили на празднике национальные амшенские блюда. На многих столах красовались торты с армянским флагом.

Праздник "Амшен", представивший культуру и кухню армянских общин в Абхазии, прошел в селе Махадыр в четверг 1 ноября.

Представители армянских общин из Сухумского, Гулрыпшского, Гудаутского и Очамчырского районов представили на празднике "Амшен" национальные армянские блюда.

Звуки кеменче и аромат долмы: в Абхазии отметили праздник "Амшен">>

Хоровац, кукурузный хлеб, екка и даже жаренный на вертеле барашек удивляли гостей праздника. А творческие коллективы районов познакомили собравшихся с национальным бытом и танцами амшенских армян.  Закончился праздник президентской дегустацией блюд и тостами за дружбу двух народов. 

Теги:
праздники, Абхазия


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Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
"Амшен": осень абхазских армян
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Осенний праздник абхазских армян: как отметили "Амшен"
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