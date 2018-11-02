"Амшен": осень абхазских армян

Праздник "Амшен", представивший культуру и кухню армянских общин в Абхазии, прошел в селе Махадыр в четверг 1 ноября.

Представители армянских общин из Сухумского, Гулрыпшского, Гудаутского и Очамчырского районов представили на празднике "Амшен" национальные армянские блюда.

Звуки кеменче и аромат долмы: в Абхазии отметили праздник "Амшен">>

Хоровац, кукурузный хлеб, екка и даже жаренный на вертеле барашек удивляли гостей праздника. А творческие коллективы районов познакомили собравшихся с национальным бытом и танцами амшенских армян. Закончился праздник президентской дегустацией блюд и тостами за дружбу двух народов.