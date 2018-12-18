Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире

Рождественские и новогодние елки наряжают в самых разных уголках планеты. В подборке Sputnik самые красивые и впечатляющие елки со всего мира.
Двадцать самых зрелищных новогодних и рождественских елок в мире смотрите в фотоленте.
Рождественские и новогодние елки наряжают в самых разных уголках планеты. В подборке Sputnik самые красивые и впечатляющие елки со всего мира.
Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого в РУСДРАМе 16 декабря.
В Тайланде в городе Паттайя состоялся показ национальных костюмов конкурса "Мисс Вселенная - 2018".
Горно-туристический центр открывает тестовое катание на склоне "Альпика".
Остров Горамара у берегов Индии за последние 20 лет уменьшился вдвое из-за повышения уровня мирового океана и эрозии почвы.
О том, как развивается современная абхазская журналистика, куда она должна стремиться и как сегодня освещаются российско-абхазские отношения в СМИ, обсудили на конференции "Информационная политика в современном мире".
Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха прошла в пресс-центре Sputnik 18 декабря. О направлениях работы Россотрудничества и реализованных проектах читайте в материале Sputnik.
О том, как в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба открылся малый зал, кто в нем будет выступать и чего сегодня не хватает новой сцене, читайте в материале Sputnik.
Дети из ДНР и ЛНР получат подарки к Новому году от Северной Осетии – груз доставят в составе колонны МЧС России.
В одном из бакинских кафе из-за глупого конфликта произошло убийство продавца шаурмы.
Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.
Президент "Интернет-ассоциации Казахстана" рассказал, почему не стоит менять доменное имя с "kz" на "qz".
В Красноярском крае полицейские остановили семиместный автобус с 26 пассажирами в салоне, которые ехали в Кыргызстан.
Жители Беларуси собирают подписи под петицией с просьбой сделать второе января выходным днем.
Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.
В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.
Стало примерно известно где и когда пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидер Приднестровья Вадима Красносельского.
Глава исполнительного комитета СНГ назвал председательство Таджикистана в Содружестве успешным и результативным.
Правительство Узбекистана может разрешить менять оператора сотовой связи с сохранением номера.
В январе 18 тысяч жителей столицы Эстонии могут остаться без привычного права бесплатной поездки на городском общественном транспорте.
Дети из ДНР и ЛНР получат подарки к Новому году от Северной Осетии – груз доставят в составе колонны МЧС России.
В одном из бакинских кафе из-за глупого конфликта произошло убийство продавца шаурмы.
Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.