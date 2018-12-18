Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире

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Фигура умолчания: что не так в информационной картине Абхазии О том, как развивается современная абхазская журналистика, куда она должна стремиться и как сегодня освещаются российско-абхазские отношения в СМИ, обсудили на конференции "Информационная политика в современном мире". 57

Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха прошла в пресс-центре Sputnik 18 декабря. О направлениях работы Россотрудничества и реализованных проектах читайте в материале Sputnik. 45