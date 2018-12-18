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Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире

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© REUTERS / Daniel Becerril
Рождественская ель в Мехико.

Двадцать самых зрелищных новогодних и рождественских елок в мире смотрите в фотоленте.

Рождественские и новогодние елки наряжают в самых разных уголках планеты. В подборке Sputnik самые красивые и впечатляющие елки со всего мира.



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Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире
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