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Альтернативный Новый год: как отметить праздник на пляже

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© AFP 2018 / Peter Parks
Туристка в рождественской шапке на пляже в Австралии.

Люди в разных странах мира ломают стереотипы о праздновании Нового года и Рождества.

Новогодние праздники, как правило, ассоциируются со снегом, елкой и Дедом Морозом в теплой шубе. Однако некоторые предпочитают проводить праздники на пляже.



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