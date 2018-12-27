Альтернативный Новый год: как отметить праздник на пляже

Новогодние праздники, как правило, ассоциируются со снегом, елкой и Дедом Морозом в теплой шубе. Однако некоторые предпочитают проводить праздники на пляже.
Люди в разных странах мира ломают стереотипы о праздновании Нового года и Рождества.
Новогодние праздники, как правило, ассоциируются со снегом, елкой и Дедом Морозом в теплой шубе. Однако некоторые предпочитают проводить праздники на пляже.
Абхазские мандарины – неизменный атрибут Нового года. В Абхазии сбор начался ноябре. С начала мандаринового сезона из Абхазии в Россию экспортировали около 20 тысяч тонн оранжевого счастья.
Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово.
В предверии волшебных новогодних праздников в России прошло не менее долгожданное событие - национальный чемпионат по фигурному катанию.
Зимний Арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. В этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили свои изделия ручной работы.