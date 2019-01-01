Неделя в объективе: вулкан в Италии, аватар в Китае и Санта-Клаус в Ираке

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik/
Самые главные события уходящей предновогодней недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik/
Sputnik собрал главные события года в одной подборке и предлагает вместе вспомнить, каким был уходящий год.
О том, какие блюда принято подавать к рождественскому или новогоднему столу в разных странах мира, смотрите в подборке Sputnik.
Всего несколько дней осталось до нового 2019 года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как столица Абхазии подготовилась к празднику.
Завораживающие кадры зимней природы с разных уголков света.
Госстандарт Абхазии запланировал ряд мероприятий, в рамках которых сотрудники ведомства будут проводить беседы с производителями, допускающими нарушения в работе.
В период новогодних праздников количество пациентов, поступающих с алкогольным отравлением в стационар, увеличивается, рассказала Sputnik Абхазия главный врач Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.
Как рассказали Sputnik медики столичного и районных родильных домов, с 31 декабря до полудня 1 января дети родились в четырех из семи районов Абхазии.