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Неделя в объективе: вулкан в Италии, аватар в Китае и Санта-Клаус в Ираке

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© Sputnik / Evgeny Epanchintsev
Участницы международного конкурса "Посланница красоты" в Маньчжурии.

Самые главные события уходящей предновогодней недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik/



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