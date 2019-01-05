Звездные родители: известные мамы и папы 2018 года

Звездные родители — в подборке РИА Новости.
В уходящем году продолжился звездный беби-бум, а во многих семьях знаменитостей родились вторые и третьи дети.
Звездные родители — в подборке РИА Новости.
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