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Звездные родители: известные мамы и папы 2018 года

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© AP Photo. Kirsty Wigglesworth
Принц Луи Артур Чарльз — третий ребенок в семье герцога и герцогини Кембриджских — появился на свет 23 апреля

В уходящем году продолжился звездный беби-бум, а во многих семьях знаменитостей родились вторые и третьи дети.

Звездные родители — в подборке РИА Новости.

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Звездные родители: известные мамы и папы 2018 года
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