Сияй как бриллиант: звезды на вручении премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения одной из самых престижных кинонаград мира – "Золотого глобуса". Внимание зрителей во всем мире было приковано не только к наградам, но и к бьюти-образам героев торжества.
76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье 6 января.
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения одной из самых престижных кинонаград мира – "Золотого глобуса". Внимание зрителей во всем мире было приковано не только к наградам, но и к бьюти-образам героев торжества.
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