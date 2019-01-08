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Сияй как бриллиант: звезды на вручении премии "Золотой глобус"

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© AP Photo. Jordan Strauss/Invision
Актриса и певица Леди Гага на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Калифорнии.

76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье 6 января.

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения одной из самых престижных кинонаград мира – "Золотого глобуса". Внимание зрителей во всем мире было приковано не только к наградам, но и к бьюти-образам героев торжества.



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Сияй как бриллиант: звезды на вручении премии "Золотой глобус"
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