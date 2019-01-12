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Покрытый льдом: жизнь в Гренландии в условиях глобального потепления

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© REUTERS / Lucas Jackson
Заснеженные горы возвышаются над гаванью и городом Тасиилак, Гренландия.

Население крупнейшего острова на Земле, Гренландии, составляет примерно 60 тысяч человек.

Гренландия - крупнейший остров на Земле, большая часть которого покрыта льдом. Средняя температура июля на острове +8 °С, а в январе −10°С.

Здесь проживает около 60 тысяч человек, большинство из них гренландские эскимосы, около 10% населения Гренландии составляют датчане и другие европейцы. 

Остров принадлежит Дании и входит в ее автономную единицу Гренландия.

Считается, что в Арктике, в частности в Гренландии, последствия глобального потепления ощущаются гораздо сильнее, чем в других частях света. 



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Покрытый льдом: жизнь в Гренландии в условиях глобального потепления
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