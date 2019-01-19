Неделя в объективе: ралли, протесты и высокая мода

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Озеро Рица - одно из самых популярных мест в Абхазии зимой. По дороге на озеро можно увидеть заснеженные верхушки гор, услышать "голоса" горных рек и сфотографировать древнейшие каньоны.
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Вопрос погребения тела Владимира Ленина обсуждают в России в преддверии 95-летия со дня смерти пролетарского вождя.
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