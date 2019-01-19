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Неделя в объективе: ралли, протесты и высокая мода

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© AP Photo. Andy Brownbill
Spectators cool themselves down with a water mist fan during play on day one at the Australian Open tennis championships in Melbourne, Australia, Monday, Jan. 14, 2019.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.



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