Неделя в объективе: ралли, протесты и высокая мода

В Крыму ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель направить в Керченский пролив европейских экспертов для оценки ситуации.

Вопрос погребения тела Владимира Ленина обсуждают в России в преддверии 95-летия со дня смерти пролетарского вождя.

Изменения, внесенные в регламент ПАСЕ - это по сути поправки к уставным документам Совета Европы, но они принимались не как поправки, заявили в российском МИД.