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Затмение Суперлуны: 14 загадочных кадров со всего света

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© AP Photo. Natacha Pisarenko
Лунное затмение в Аргентине

Первое в 2019 году полное лунное затмение случилось в понедельник, 21 января.

Необычное астрономическое явление смогли увидеть жители Европы, США и Африки. В этот раз затмение прошло под знаком Льва.

Естественный спутник земли полностью погрузился в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Стоит отметить, что главной особенностью прошедшего затмения стала кровавая Суперлуна.

При этом в целом теневое затмение продлилось три часа 17 минут. Максимальная теневая фаза составила 1,2. Это намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны 27 июля 2018 года.

Естественный спутник Земли во время затмения приобретет красновато-бурый оттенок.

Четырнадцать удивительных кадров лунного затмения, которое могли наблюдать жители земли в разных точках планеты, смотрите в фотоленте Sputnik.

Лунным затмением считается астрономическое явление, когда Луна полностью входит в тень Земли. В этот момент Луна, Земля и Солнце находятся в одной линии.

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Теги:
затмение


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