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Неделя в объективе: китайский новый год, сбор красного перца и домашние львы

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© AFP 2018 / Angela Weiss
Сестры Кортни и Ким Кардашян на благотворительном гала-ужине amfAR в Нью-Йорке.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.



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Неделя в объективе: китайский новый год, сбор красного перца и домашние львы
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