Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе

По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа.

Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги в Гулрышском районе.

Музыкант Денис Хагба окончил институт современного искусства в Москве, стал участником музыкального проекта "Голос" и шесть лет спустя вернулся в Абхазию. Как сложилась судьба музыканта на родине, читайте в репортаже Sputnik.