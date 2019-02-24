Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе

Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Победителей известнейшего конкурса фотожурналистики World Press Photo в 62-й раз объявят 11 апреля в Амстердаме.
В Бангалоре стартовал аэрокосмический салон Aero India-2019.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. В 2019 в Абхазии празднуют 145-летие со дня рождения писателя.
Нынешнее Суперлуние можно было наблюдать две ночи подряд — с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля.
По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа.
Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги в Гулрышском районе.
Музыкант Денис Хагба окончил институт современного искусства в Москве, стал участником музыкального проекта "Голос" и шесть лет спустя вернулся в Абхазию. Как сложилась судьба музыканта на родине, читайте в репортаже Sputnik.