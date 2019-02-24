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Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе

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© AP Photo. Aijaz Rahi
Посетительница выставки Aero India 2019 у цветочной модели самолета в Бангалоре, Индия.

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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.



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Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе
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