Красная дорожка "Оскара-2019": лучшие кадры

Лучшие моменты церемонии, вечеринки Vanity Fair и образы с красной дорожки - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Девяносто первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Лучшие моменты церемонии, вечеринки Vanity Fair и образы с красной дорожки - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Победителей известнейшего конкурса фотожурналистики World Press Photo в 62-й раз объявят 11 апреля в Амстердаме.
В Бангалоре стартовал аэрокосмический салон Aero India-2019.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. В 2019 в Абхазии празднуют 145-летие со дня рождения писателя.
В Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля. Такая мера была вызвана падением уровня воды на ИнгурГЭС и угрозой аварийной остановки станции.
Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялось в понедельник 25 февраля.
В ноябре 2018-го во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны.