Красная дорожка "Оскара-2019": лучшие кадры

В Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля. Такая мера была вызвана падением уровня воды на ИнгурГЭС и угрозой аварийной остановки станции.

В ноябре 2018-го во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны.