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Красная дорожка "Оскара-2019": лучшие кадры

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© AFP 2018 / Robyn Beck
91-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук подошла к концу — в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Оскар-2019".

Девяносто первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Лучшие моменты церемонии, вечеринки Vanity Fair и образы с красной дорожки - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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