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Неделя в объективе: бразильский карнавал и Трамп, обнимающий американский флаг

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© REUTERS / Yuri Gripas
Президент США Дональд Трамп с флагом США на Конференции консервативного политического действия.

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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.



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Неделя в объективе: бразильский карнавал и Трамп, обнимающий американский флаг
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