Неделя в объективе: бразильский карнавал и Трамп, обнимающий американский флаг

Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Вечер, посвященный 90-летию абхазского писателя Фазиля Искандера, прошел в РУСДРАМе в среду 6 марта.
Ежегодно из Абхазии в Россию экспортируют мимозу, которая считается не только "вестником" весны, но и главным атрибутом женского праздника – 8 Марта.
Видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный началу третьего сезона телевизионного музыкального проекта "Ты супер!", прошел в понедельник 4 марта.
По данным экологов, свыше 600 видов животных, не включенных в Красную книгу, находятся на грани вымирания. Каких животных многие считали исчезнувшими - смотрите в фотоленте.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в пятницу 8 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России. Для вступления в силу документ должны также одобрить сенат и президент.
Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году.
"Весь мир, затаив дыхание, ждет решений" весенней сессии китайского парламента. Этот обычно довольно неубедительный и привычный тезис официальной пропаганды Пекина в 2019 году оказался на удивление близок к реальности.