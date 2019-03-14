Жидкая радуга и небесный поток: самые красивые реки мира

Реку Каньо-Кристалес в Колумбии называют "жидкой радугой". А все потому, что вода там настолько чистая, что сквозь нее отлично видны растущие на дне разноцветные растения. Кроме того, вода практически не содержит примесей, а также солей и минералов. Из-за этого в Каньо-Кристалес нет рыбы.