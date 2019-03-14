Жидкая радуга и небесный поток: самые красивые реки мира

В четверг отмечается Международный день рек. Самые красивые водные потоки мира — в фотоленте Sputnik Литва.
Дата 14 марта известна в мире как Международный день действий против плотин.
В четверг отмечается Международный день рек. Самые красивые водные потоки мира — в фотоленте Sputnik Литва.
Неделя пакистанской моды проходит в городе Карачи.
Ежегодно в честь прихода весны тысячи жителей греческого города Галаксиди выходят на улицу и забрасывают друг друга разноцветной мукой.
Жәабран (жвабран) – один из традиционных праздников абхазов, относящихся к одному из семи молений божеству Айтар – покровителю домашнего скота. Из семи традиционных обрядов, связанных с божеством Айтар, сохранился только жвабран.
Кто они - самые богатые, молодые, красивые и звездные миллиардеры планеты.
Актеру театра, танцору, хореографу, драматургу и режиссеру Муты Кове 14 марта исполнилось бы 110 лет. О трагичной судьбе и творческом пути одной из самых незаурядных личностей абхазского театра читайте в материале Sputnik.
Делегация из Абхазии принимает участие в крупнейшем в России международном туристическом форуме MITT, который проходит в Москве с 11 по 14 марта.
Николай Медвенский с 2012 года занимается поиском захоронений советских солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.