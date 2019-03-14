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Жидкая радуга и небесный поток: самые красивые реки мира

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  • Нижний каньон реки Бзыбь
CC BY 3.0 / Fotur Colombia/Mario Carvajal / Caño Cristales ¡Impresionante río!
Реку Каньо-Кристалес в Колумбии называют "жидкой радугой". А все потому, что вода там настолько чистая, что сквозь нее отлично видны растущие на дне разноцветные растения. Кроме того, вода практически не содержит примесей, а также солей и минералов. Из-за этого в Каньо-Кристалес нет рыбы.

Дата 14 марта известна в мире как Международный день действий против плотин.

В четверг отмечается Международный день рек. Самые красивые водные потоки мира — в фотоленте Sputnik Литва.

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Теги:
реки


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