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С размахом: в России прошел фестиваль "Крымская весна"

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Участница фестиваля "Крымская весна" в Москве.

Фестиваль "Крымская весна" посвящен пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На фестивальных площадках по всей России проводятся праздничные концерты и торжественные мероприятия.

Лучшие кадры праздника - в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
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