Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений во время встречи с представителями общественности в Крыму.

Современная американская политика, которая строится по принципу "Вашингтон — столица мира, и всех, кто нам не нравится, мы задушим санкциями", приводит к странным альянсам и невероятным ситуациям.