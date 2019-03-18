С размахом: в России прошел фестиваль "Крымская весна"

На фестивальных площадках по всей России проводятся праздничные концерты и торжественные мероприятия.
Лучшие кадры праздника - в фотоленте РИА Новости.
Фестиваль "Крымская весна" посвящен пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На фестивальных площадках по всей России проводятся праздничные концерты и торжественные мероприятия.
Лучшие кадры праздника - в фотоленте РИА Новости.
Сотни райдеров в купальных костюмах спустились с горы на лыжах и сноубордах на Красной поляне в Сочи.
В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.
В четверг отмечается Международный день рек. Самые красивые водные потоки мира — в фотоленте Sputnik Литва
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений во время встречи с представителями общественности в Крыму.
Современная американская политика, которая строится по принципу "Вашингтон — столица мира, и всех, кто нам не нравится, мы задушим санкциями", приводит к странным альянсам и невероятным ситуациям.
Первая встреча представителей российской делегации, возглавляемой руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимиром Уйба, помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия состоялась в понедельник 18 марта.