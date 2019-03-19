Вместе пять лет: праздник воссоединения Крыма с Россией

Концерт в Симферополе в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал не менее 30 тысяч человек.

Понедельник 18 марта был объявлен в Крыму выходным днем. Большой концерт в честь праздника - пятилетия воссоединения Крыма с Россией - начался в 18:00. На концерте выступили многие артисты, в том числе группа "Любэ". После ее песен собравшихся со сцены поздравил президент России Владимир Путин, который сравнил жителей полуострова с бойцами Красной армии, которые в годы войны сохранили любовь к Родине. В 22:00 концерт завершится большим фейерверком.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".