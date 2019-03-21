Настал "новый день": празднование Новруза в мире

Празднование Новруза в Иране, Средней Азии и ряде кавказских республик знаменует начало весны и наступление нового года по зодиакальному календарю.
В буквальном переводе с персидского "новруз" значит "новый день".
Новруз — "персидский Новый год", День весеннего равноденствия и один из древнейших праздников в истории человечества.
Празднование Новруза в Иране, Средней Азии и ряде кавказских республик знаменует начало весны и наступление нового года по зодиакальному календарю.
В буквальном переводе с персидского "новруз" значит "новый день".
Две подруги из Финляндии решили путешествовать по тем местам, где проходили съемки известных фильмов и сериалов.
Концерт в Симферополе в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал не менее 30 тысяч человек.
Фестиваль "Крымская весна" посвящен пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Сотни райдеров в купальных костюмах спустились с горы на лыжах и сноубордах на Красной поляне в Сочи.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, депутата Парламента республики Алмасхана Ардзинба и посла по особым поручениям МИД Абхазии Олега Аршба.
Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей.
Соглашение в области экологического сотрудничества между абхазским Фондом международного делового сотрудничества и Российским экологическим обществом подписали в четверг 21 марта.