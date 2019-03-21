Настал "новый день": празднование Новруза в мире

Новруз — "персидский Новый год", День весеннего равноденствия и один из древнейших праздников в истории человечества.

Празднование Новруза в Иране, Средней Азии и ряде кавказских республик знаменует начало весны и наступление нового года по зодиакальному календарю.

В буквальном переводе с персидского "новруз" значит "новый день".