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Сакура цветет: лучшие фото со всего мира

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© REUTERS / Stringer
Цветение вишни возле храма Jiming в Нанкине, Китай.

Во всем мире цветет особенный вид вишни - деревья сакуры.

Смотрите на это чудо природы, расцветающее в Сингапуре, Китае, Австрии и Швейцарии - в фотоленте РИА Новости.

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