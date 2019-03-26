Сакура цветет: лучшие фото со всего мира

История легендарного сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль, который был осужден военным судом Израиля на 315 лет, сумел выбраться из тюрьмы и продолжить свою борьбу на "Голанском фронте", рассказана его внуком в материале РИА Новости.

22 сентября 2018 года во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия, в результате чего женщина была ранена, а мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.