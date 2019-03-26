Сакура цветет: лучшие фото со всего мира

Смотрите на это чудо природы, расцветающее в Сингапуре, Китае, Австрии и Швейцарии - в фотоленте РИА Новости.
Во всем мире цветет особенный вид вишни - деревья сакуры.
Смотрите на это чудо природы, расцветающее в Сингапуре, Китае, Австрии и Швейцарии - в фотоленте РИА Новости.
Фестиваль Холи-Мела прошел в Москве в честь индийского праздника весны.
На нашей планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины из них встречаются только в одной стране мира.
Ресторан спроектирован так, чтобы на стекле было минимальное количество отражений, поэтому в дневное время помещение наполнено естественным светом, отфильтрованным зеленоватым цветом воды.
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История легендарного сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль, который был осужден военным судом Израиля на 315 лет, сумел выбраться из тюрьмы и продолжить свою борьбу на "Голанском фронте", рассказана его внуком в материале РИА Новости.
22 сентября 2018 года во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия, в результате чего женщина была ранена, а мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.
Ранее в Совфеде России одобрили идею создания комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых.