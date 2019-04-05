Красная дорожка, звездные гости и кинжалы: открытие Второго Сухумского кинофестиваля

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме в четверг 4 апреля.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Приглашенные звезды театра и кино - актер, дважды лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль Александр Яценко и российская актриса Зоя Бербер.

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Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.