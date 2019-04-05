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Красная дорожка, звездные гости и кинжалы: открытие Второго Сухумского кинофестиваля

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Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (3)
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  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • На открытие кинофестиваля в Сухуме пришли жители и гости столицы Абхазии.
  • Российская актриса театра, кино и телевидения Зоя Бербер приехала в Абхазию на открытие второго Сухумского международного кинофестиваля.
  • На конкурс Сухумского кинофестиваля поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов.
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
  • Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

Открытие второго сухумского кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме в четверг 4 апреля.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции,  Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Приглашенные звезды театра и кино -  актер, дважды лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль Александр Яценко и российская актриса Зоя Бербер.

Нервы на пределе: как готовятся к открытию Сухумского кинофестиваля>>

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (3)


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Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
Красная дорожка, звездные гости и кинжалы: открытие Второго Сухумского кинофестиваля
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