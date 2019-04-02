Нервы на пределе: как готовятся к открытию Сухумского кинофестиваля

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в столице Абхазии с 4 по 8 апреля 2019 года.

О том, как идет подготовка к абхазскому фестивалю кино, кто в нем примет участие, какой сюрприз готовят организаторы для участников и зрителей, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Подготовка в разгаре

У организаторов и всех тех, кто имеет отношение ко II Сухумскому международному кинофестивалю SIFF, нервы уже на пределе, признался председатель Государственного комитета по молодежной политике директор кинофестиваля Тимур Квеквескири в пресс-центре в Sputnik Абхазия.

Несмотря на высокое эмоциональное напряжение, подготовка к открытию идет своим чередом, и были учтены ошибки прошлого года, добавил он.

"Некоторые заминки, которые у нас были в 2018 году, мы попытались их исправить в этом году. Я думаю, у нас все пройдет гладко, но самое приятное и важное, что этот фестиваль имеет продолжение и уже сложилась своя традиция", - поделился ожиданиями Квеквескири.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский международный кинофестиваль начал прием заявок

Отбор киноработ проводился по нескольким основным критериям, рассказал программный директор кинофестиваля, режиссер, сценарист Алексей Камыкин.

"Фильмы все очень достойные. Отбирались они по принципу - во-первых, чтобы они были эмоционально захватывающие, во-вторых, чтобы они были очень разные по жанру, так как у нас есть цель познакомить абхазского зрителя с самым большим количеством жанров и разнообразными формами кино, в том числе современного", - отметил Камыкин.

Среди участников этого фестиваля есть призеры Каннского кинофестиваля, Кинотавра и других европейских кинофестивалей. С художественной и зрительской точки зрения программа предстоящего кинособытия в Абхазии будет насыщенной, добавил он.

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II Сухумский международный кинофестиваль SIFF пройдет в РУСДРАМе с 4 по 8 апреля. Показ тридцати конкурсных короткометражных фильмов разбит на шесть блоков по пять фильмов. Киносеансы пройдут в 17:00 и 20:00. Расписание показов опубликуют на официальном сайте SIFF 4 апреля.

Кино и не только

Вынести свой "вердикт" смогут не только судейская коллегия, но и сами зрители. Фильм, получивший наибольшее количество их голосов, получит специальный приз "зрительских симпатий".

© Sputnik / Томас Тхайцук Победители первого Сухумского международного кинофестиваля

В рамках этого кинофестиваля запланированы два специальных показа, на одном из которых зрителям представят документальный фильм "Женщины Гулага" режиссера Марианны Яровской. Эта картина, вошедшая в шорт-лист Оскар, рассказывает историю шести женщин, переживших репрессии, и одна из них живет в Абхазии – это Аделе Аббас-оглы. Показ состоится 6 апреля.

"Это очень важный фильм для Абхазии. Я разговаривала с его режиссером, и она мне рассказала, что после того как этот фильм увидели в США, много журналистов и писателей начали узнавать больше о нашей стране и об Аделе Аббас-оглы, о которой писали статьи и хотят снимать фильмы",- сказала продюсер кинофестиваля, сценарист Занда Какалия.

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На кинофестивале в Сухуме не забыли и о детской аудитории. 7 апреля в фойе РУСДРАМа организуют детский праздник, а в зале покажут альманах мультфильмов, автор которых режиссер из Абхазии Алина Цушба.

В число тридцати конкурсантов вошел молодой абхазский режиссер Джано Цурцумия. Его картина снята по одной из новелл Михаила Лакрба "Гость".

Развлечения и сюрпризы

Развлекательную программу для участников сухумского кинофестиваля его организаторы постарались сделать более интересной и насыщенной, рассказала Занда Какалия.

"В прошлом году, так как показы у нас начинались утром и днем, участники не успевали посетить достопримечательности Абхазии, но в этом году у них будет больше времени на отдых. Мы будем их возить каждый день на экскурсии – по Сухуму, Новый Афон, Рица. По вечерам для них организуем закрытые вечеринки", - поделилась программой Какалия.

Участники кинофестиваля также будут иметь возможность научиться готовить абхазские национальные блюда. "Закрытый" мастер-класс пройдет в одной из столичных апацх, шутят организаторы. Занда Какалия объяснила, как возникла эта идея. По ее словам, участники первого SIFF, попробовав абхазскую кухню, заинтересовались рецептами приготовления.

© Sputnik Амра Амичба Доброта абхазов и чача: что поразило участников Сухумского кинофестиваля

Организаторы пообещали сюрприз для поклонников кино в части приглашенных звезд театра и кино. О том, кто именно приедет в республику и присоединится к празднику, пока остается в секрете.

Организаторы кинофестиваля с сожалением предположили, что некоторым из участников может не удастся приехать в Абхазию по политическим причинам. Все еще остается под вопросом приезд режиссеров из Косово и Ирана. Активную помощь в решении подобных проблем и оформлении виз оказывает МИД Абхазии, за что поблагодарил руководство и сотрудников дипведомства республики Тимур Квеквескири.

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.