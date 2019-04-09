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Пляжный протест: акция против дискриминации полных людей в Бразилии

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© REUTERS / Nacho Doce
Участницы протеста против толстофобии в Бразилии.

Движение протестующих за права полных людей направлено не борьбу с предрассудками в обществе.

Участники акции "Буду толстой" в Бразилии вышли с протестом на пляж, чтобы призвать общество бороться с толстофобией - дискриминацией полных людей.



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Пляжный протест: акция против дискриминации полных людей в Бразилии
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