Пляжный протест: акция против дискриминации полных людей в Бразилии

Участники акции "Буду толстой" в Бразилии вышли с протестом на пляж, чтобы призвать общество бороться с толстофобией - дискриминацией полных людей.
Движение протестующих за права полных людей направлено не борьбу с предрассудками в обществе.
Участники акции "Буду толстой" в Бразилии вышли с протестом на пляж, чтобы призвать общество бороться с толстофобией - дискриминацией полных людей.
Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу стал последним в истории этой воздушной гавани.
В предстоящую среду в Никитском ботаническом саду в Крыму откроется парад тюльпанов.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.
Незадекларированная табачная продукция была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России на границе Абхазии и России.
Правительство Абхазии внесло изменения в "Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также международных автомобильных перевозок грузов" 26 июля 2018 года.
Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Москве в понедельник 8 февраля.