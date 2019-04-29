Победный гол и новорожденный слоненок: самые яркие фото недели

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"Вечный город": экспедиция в Крым, день третий О том, как завершилась экспедиция абхазских журналистов в Крым, почему судьбы Сухума и Феодосии схожи и что предлагает Крым абхазскому туристу, читайте в материале Sputnik. 102