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Победный гол и новорожденный слоненок: самые яркие фото недели

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© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына после переговоров в кампусе ДВФУ во Владивостоке.

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.



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Победный гол и новорожденный слоненок: самые яркие фото недели
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