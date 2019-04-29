Победный гол и новорожденный слоненок: самые яркие фото недели

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.
Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
Пасхальная служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла в ночь с 27 на 28 апреля.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь.
Второй форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 25-27 апреля.
Проект "Шедевры московской сцены" Русского драматического театра имени Искандера завершился 25 апреля.
О том, как завершилась экспедиция абхазских журналистов в Крым, почему судьбы Сухума и Феодосии схожи и что предлагает Крым абхазскому туристу, читайте в материале Sputnik.
Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходил в Майкопе с 22 по 28 апреля.
В Кубке Абхазии участвует шесть команд, которые разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан", в группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".