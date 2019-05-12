Король Таиланда, Ким Кардашян и гиббон с детенышем: самые яркие фото недели

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.
Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
11 мая в Очамчыре прошли соревнования по забегу и дуатлону "Ochamchira Run-2019".
В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в российских городах прогремели праздничные салюты.
Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме началось с возложения цветов у памятника Неизвестному солдату.
В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 мая в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования.
Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Встреча американского госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым состоится 14 мая в Сочи.
О том, когда приступать к выбору выпускного платья, какие фасоны в моде в 2019 году, а что уже считается моветоном, читайте в материале Sputnik.