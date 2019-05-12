20:53 12 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск
LIVE:
Фото

Король Таиланда, Ким Кардашян и гиббон с детенышем: самые яркие фото недели

Получить короткую ссылку
37 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Участники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Король Таиланда, Ким Кардашян и гиббон с детенышем: самые яркие фото недели
Затонувший корабль с картинами Айвазовского
Более века на дне: в Черном море идут поиски картин Айвазовского
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia