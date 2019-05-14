Праздник тысячи подношений: отмечание дня Весак во Вьетнаме

Весак (тиб., монг. — Сага Дава, Дончод хурал) — один из главных буддийских праздников. В переводе с тибетского языка означает "Праздник тысячи подношений".

Этот общебуддийский праздник отмечают в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая — начало июня григорианского календаря. Индийское название этого месяца — санскр. вишакха, пали весак — закрепилось и за этим праздником.

Считается, что в этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды, достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Паринирвану в 80 лет.

Весак считается самым важным из всех буддийских праздников, длится он неделю. В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.

Считается, что в полнолуние четвертого лунного месяца заслуги увеличиваются в миллионы раз, поэтому в этот день буддисты особенно усердны в своей духовной практике. В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны, устраиваются процессии и шествия. Храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками — они символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов вокруг священных деревьев и ступ расставляются масляные лампадки. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников (даршаны).

Миряне тоже совершают медитацию в храме и слушают наставления монахов в течение всей ночи, подчеркивая тем самым свою верность учению Будды (Дхарме). С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на проведение сельскохозяйственных работ и другую деятельность, которая может причинить вред любым живым существам.

Во время хурала ламы читают священные сутры из Ганжура (священная книга буддизма) — "Поклонение и подношение Будде", "Пришествие Будды с небес Рая Тушита". Основной день хурала Дончод отмечается как Всемирный день Мира и Медитации во всех буддийских странах.

После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки (дана), чем свидетельствуют о своей верности наставлению Будды чтить монашескую общину (Сангху) как одну из Трех Драгоценностей.

Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой (или чаем) и осыпание их цветами.

В этот день принято совершать гороо — круговой обход вокруг священного места (дацана или ступы) по часовой стрелке. Это считается одной из лучших практик очищения. Количество гороо — 3, 7, 21, 108 или столько, сколько вам лет.

Существует традиция в дни священного буддийского месяца воздерживаться от употребления мяса и алкоголя. В том случае, если не удается соблюдать вегетарианство на протяжении всего месяца, буддисты, как правило, отказываются от мяса в первые 15 дней месяца.