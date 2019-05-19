Евровидение-2019: самые яркие фото финала

Финал конкурса состоялся в субботу в Тель-Авиве. В борьбе за победу участвовали исполнители из 26 стран.

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Лоуренс по результатам голосования зрителей и профессионального жюри набрал 492 балла. Второе место занял итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов), а Сергей Лазарев, набравший 369 баллов, замкнул первую тройку.

Евровидение в третий раз за свою историю прошло в Израиле. Конкурс открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие состоялось в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare to Dream, который призывает смело мечтать.

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