Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе

Впервые об одиннадцатилетней певице из Очамчыры Валерии Адлейба услышали в 2017 году. Девочка представила Абхазию на телевизионном шоу "Ты супер!" на канале НТВ. Валерия быстро завоевала сердца жюри и зрителей, и стала победительницей первого сезона проекта. В подарок девочка получила квартиру в центре Сухума, а член жюри Игорь Крутой подарил девочке домашнюю звукозаписывающую студию.

После победы в конкурсе девочка стала больше заниматься музыкой – Валерия приняла участие в конкурсе "Детская Новая волна 2017", где заняла четвертое место, снялась в клипе певца Стаса Пьехи, а также стала Послом доброй воли Абхазии.

За шаг до финала: участница "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с прессой>>

В марте 2019 года Адлейба прошла кастинг в суперсезон проекта "Ты супер!", где приняли участие как новые конкурсанты, так и участники предыдущих сезонов. Певица успешно прошла отборочные этапы и дошла до полуфинала, но отказалась от дальнейшего участия по собственному желанию.