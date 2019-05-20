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Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (32)
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© Фото : Антон Девяткин
Одиннадцатилетняя певица из Очамчыры Валерия Адлейба впервые представила Абхазию на первом сезоне проекта "Ты супер" в 2017 году.

Победительница первого сезона телевизионного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба в марте 2019 года стала участницей третьего сезона музыкального шоу.

Впервые об одиннадцатилетней певице из Очамчыры Валерии Адлейба услышали в 2017 году. Девочка представила Абхазию на телевизионном шоу "Ты супер!" на канале НТВ. Валерия быстро завоевала сердца жюри и зрителей, и стала победительницей первого сезона проекта. В подарок девочка получила квартиру в центре Сухума, а член жюри Игорь Крутой подарил девочке домашнюю звукозаписывающую студию.

После победы в конкурсе девочка стала больше заниматься музыкой – Валерия приняла участие в конкурсе "Детская Новая волна 2017", где заняла четвертое место, снялась в клипе певца Стаса Пьехи, а также стала Послом доброй воли Абхазии.

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В марте 2019 года Адлейба прошла кастинг в суперсезон проекта "Ты супер!", где приняли участие как новые конкурсанты, так и участники предыдущих сезонов. Певица успешно прошла отборочные этапы и дошла до полуфинала, но отказалась от дальнейшего участия по собственному желанию.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (32)

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Теги:
"Ты супер!", Лера Адлейба


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Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе
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