За шаг до финала: участница "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с прессой

О том, почему участница третьего сезона телепроекта "Ты супер. Суперсезон" Валерия Адлейба решила не идти в финал, как на это отреагировали жюри и родственники певицы, и кто "украл" у нее детство, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Нелегкое решение

Победительница первого сезона телевизионного шоу "Ты супер" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию после очередного успеха на сцене. Еще вчера вся страна наблюдала за Лерой, выступавшей на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер" и принявшей неожиданное решение – покинуть проект, не дойдя до финала.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия певица рассказала, что в новом сезоне она изначально чувствовала себя не в своей тарелке.

"Мне было как-то неловко. Потому что, все, что можно было – опыт, шанс раскрыться, новые знакомства, я получила в прошлом сезоне. Все мои мечты сбылись, и соревноваться с ребятами было бы несправедливо с моей стороны. Я посидела, подумала и приняла такое решение", - объяснила Валерия.

Мама Валерии Мадина Эшба поддержала решение дочери. Более того, именно она подтолкнула ее к этой идее.

"Мы долго говорили с Лерой об этом. Может быть, она, сама того не осознавая, пошла у меня на поводу. Не скажу, что это было полностью моей идеей, но я старалась ее к этому подвести, потому что несправедливо соревноваться с детьми, которым все еще нужен выход в финал и победа", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Валерии Адлейба с прессой

Жюри, как и зрители, не ожидали такого решения Валерии.

"Когда Лера озвучила свое решение, Виктор Дробыш кричал: "Не надо, не стоит". Этого просто не показали в эфире", - рассказала Мадина.

Лера не жалеет о своем решении. Третий сезон проекта подарил ей новых друзей и много опыта с новыми педагогами. Большая сцена и заполненные залы уже знакомы певице, но волнение, по словам Леры, никогда не покидает ее.

"Я решила уже смириться с этим, потому что оно будет всегда присутствовать. Я научилась петь, когда волнуюсь. Когда я начинаю петь, волнение особо присутствует первые две-три строчки, а потом я привыкаю и чувствую себя комфортно", - призналась она.

О конкуренции Лера пыталась не думать. Главная задача – выложиться на сцене и спеть песню лучше, чем на репетициях.

"Кто сильнее, а кто слабее – решать жюри. Моя задача выполнить по максимуму задачи, которые поставили передо мной педагоги", - добавила она.

Но "выжать" из себя максимум было не так легко. Перед отъездом в Москву у Валерии обнаружили проблемы с ухом.

"Врач заметил у Леры серную пробку в ухе. Было не самое подходящее время и это не так легко исправить, пробку не получилось вытащить. Врач пообещал нам, что все будет хорошо, но уже на конкурсе у Леры пошел отек, и она была практически глухая. Но ребята сделали все, чтобы она чувствовала себя комфортно", - объяснила Мадина.

"Летающий" образ: как Валерия Адлейба готовилась к гала-концерту "Ты супер!">>

В погоне за детством

После возвращения с проекта Лере не до отдыха. Впереди последние недели учебы, нужно успеть исправить все оценки и "догнать" одноклассников по программе. Спасает то, что преподаватели лояльно относятся к пропускам юной певицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Валерии Адлейба с прессой

"Вот, к примеру, по химии у меня в четверти выходила тройка. Но учительница сказала, что за то, что я вчера хорошо выступила, поставит мне четверку. Другие учителя тоже хорошо ко мне относятся. Сегодня все заходили в класс, поздравляли, обнимали, даже во время уроков", - рассказала девочка.

Мама Валерии признается – впервые у дочки в дневнике появились тройки. Ради творчества девочке пришлось пожертвовать хорошими оценками. Но все недочеты певица планирует наверстать за летние каникулы.

Мадина переживает, что частые гастроли, дополнительные занятия и плотный график шоу частично "отняли" у Валерии детство.

"Поэтому сейчас после школы она поздно приходит домой. Ходит качаться на качелях. На самом деле, я немного переживаю по этому поводу, потому что я была инициатором ее участия в этом конкурсе ", - улыбается она.