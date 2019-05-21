Пост принял: инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского

Инаугурация нового украинского лидера Владимира Зеленского прошла в Верховной Раде в понедельник 20 мая.
Он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства.
В понедельник 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины.
Инаугурация нового украинского лидера Владимира Зеленского прошла в Верховной Раде в понедельник 20 мая.
Он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства.
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