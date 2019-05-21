Пост принял: инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского

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День таксиста: в Сухуме нарушена работа общественного транспорта О том, почему с началом протестных акций оппозиции не работает большая часть общественного транспорта в Сухуме, как люди добираются до работы и что они думают по поводу происходящего, читайте в материале Sputnik Абхазия. 893

Небензя назвал украинский закон о языке нарушением минских договоренностей Закон Украины о языке, обсуждать который отказались в Совете Безопасности ООН, нарушает минские договоренности, отметил постпред России при ООН Василий Небензя. 11