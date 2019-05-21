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Пост принял: инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского

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© Sputnik / Stringer
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве.

В понедельник 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины.

Инаугурация нового украинского лидера Владимира Зеленского прошла в Верховной Раде в понедельник 20 мая.

Он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства.



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Пост принял: инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского
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